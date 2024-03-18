Trabzon'da deniz kenarında genç kızın cesedi bulundu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde deniz kenarında bir genç kızın cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde deniz kenarında ceset gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler deniz kenarındaki cesedi bulunduğu yerden çıkartırken, cesedin 19 yaşındaki Rezzan Yel isimli genç kıza ait olduğu belirlendi. Ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kahramanmaraşlı bir depremzede olduğu öğrenilen genç kızın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor. - TRABZON