Trabzon'da Bulunan Bomba Yüklü İnsansız Deniz Aracı İnceleniyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında gece balıkçılar tarafından bulunarak kıyıya getirilen insansız deniz aracını incelemek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uzman Sualtı Savunma (SAS) ekipleri İstanbul'dan Trabzon'a gelerek incelemelerine başladı.

Trabzon'da dün Yoroz Limanı'ndan hamsi avı için denize açılan Bozokoğlu Balıkçılık'a ait balıkçı teknesi, gece Akçakale açıklarında kıyıdan 800 metre mesafede radarda bir cisim tespit etti. Fırtına nedeniyle açığa sürüklenmiş küçük balıkçı teknesi sandıkları cismi teknelerine vinçle çektiklerinde askeri amaçla yapılmış bir insansız deniz aracı olduğunu anlayan tekne sahipleri, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi vererek Yoroz Limanı'na getirdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teslim alınan Ukrayna'ya ait olduğu bildirilen bomba yüklü insansız deniz aracı nedeniyle limanda geniş güvenlik önlemi alınırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan uzman SAS ekipleri istendi. SAS ekipleri bugün öğleden sonra Trabzon'a ulaşarak insansız deniz aracı üzerinde incelemelerine başladı. - TRABZON