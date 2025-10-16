Haberler

Trabzon'da Balıkçı Teknesi Terk Edildi, Arama Çalışması Başlatıldı

Trabzon'da Balıkçı Teknesi Terk Edildi, Arama Çalışması Başlatıldı
Güncelleme:
Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balık çiftliği çalışanının teknesinin denizde terk edilmiş halde bulunması üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balık çiftliği çalışanı şahsın teknesinin denizde terk edilmiş halde bulunması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ali Gürsoy (39) isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı, ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun ise teknede olduğunun bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken, AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
