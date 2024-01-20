Trabzon'da Baba ve Kız Telefon Dolandırıcılarının Kurbanı Oldu

Trabzon'da hemen hemen her gün birileri tüm uyarılara rağmen telefon dolandırıcılarının kurbanı oluyor. Son olarak baba ile kızı kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Çektiğiniz banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceğiz" sözüne kanarak 180 bin lira dolandırıldılar.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesi Gülbaharhatun mahallesinde yaşayan Ş.U. (65) ve kızı B.U. (28) kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının "Çektiğiniz banka kredisinin sigorta ücretini geri ödeyeceğiz" sözüne kanarak şahsın kendilerine yönlendirmesiyle telefonlarına gelen mesaj kodlarını ve hesap bilgilerini şüpheliye gönderdi. Ş.U. hesabını kontrol ettiğinde 200 bin TL tutarında kredi çekildiğini ve bu paranın 180 bin TL'sinin kızı B.U.'nun hesabına aktarıldığını gördü. Ardından B.U.'yu arayan dolandırıcılar bu parayı başka bir hesaba çıkartmasını istediler. B.U.'nun parayı istenilen hesaba aktarmasının ardından tekrar kendilerini arayan şahsı arayan baba ve kızı kendisine ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayarak polis karakoluna başvurdular. Polis ekipleri şüphelinin tespiti için çalışma başlatırken, olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON