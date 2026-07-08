Haberler

Trabzon'da trafik kazası: 7 Arap turist yaralı

Trabzon'da trafik kazası: 7 Arap turist yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Arap turistleri taşıyan araç, yol kenarındaki araca arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı, bir kişinin durumu ağır.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 7 Arap turist yaralandı.

Kaza, bugün saat 12.15 sıralarında Taşkıran Mahallesi Merkez Camii karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde aynı aileden Arap turistlerin bulunduğu sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yol kenarında duran araca arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre Aziz Ahmed Alyami (52) ile Wad Aziz (22), Khadijah Abas (58), Saud Aziz (9), Majed Aziz (12), Raghad Majed (18) ve Rashed Aziz Alyami (15) yaralandı. Ambulanslarla Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Khadijah Abas Alyami'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması

Sonuç bildirgesi yayımlandı! Milyar dolarlık yeni anlaşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beyin kanaması geçiren ünlü oyuncu Ruhsar Gültekin yoğun bakımda tedavi görüyor

Baş ağrısı ile hastaneye giden ünlü oyuncu beyin kanaması geçirdi

ROKETSAN, Assan Group'u 471 milyon dolara satın aldı

TMSF satışa çıkardı, Türk devi rekor teklifle satın aldı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Barrack ile görüştü

Özel davetle Ankara'daydı: Şara, Barrack ile görüştü
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısına yoğun ilgi! Gazeteciler tıka basa doldurdu

İşte zirvede en çok takip edilen toplantı! Gazeteciler akın etti
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin bıçaklı kavgası kamerada: 1'i hafif 2 yaralı

Her şey bir tokatla başladı! Otogarı savaş alanına çeviren olay
NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına Maraş dondurması ikram edildi

Lezzeti ayrı, sunumu ayrı şov: Dünya basını önce izledi, sonra yedi
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek

ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek