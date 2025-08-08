Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı

Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Turistleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı! Dere yatağında can pazarı
Haber Videosu

Trabzon'un Çaykara ilçesi Demirkapı Yaylası'nda Arap turistleri taşıyan araç sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Arap uyruklu turistleri taşıyan Mercedes Vito marka minibüs, Demirkapı Yaylası Balık Gölü mevkiinde sürücünün virajı alamaması nedeniyle dere yatağına yuvarlandı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçen turistlerin ve yayla sakinlerinin 112 Acil hattına yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, araçta sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonrasında araçtan çıkartıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yaralıların nakli için bölgeye ambulans helikopter istenirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden 2 kişinin ve yaralıların kimlik tespitlerinin sürdüğü öğrenildi.

Trabzon'da Arap Turistleri Taşıyan Araç Dereye Yuvarlandı: 2 Ölü, 4 Yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail ordusu, Gazze'yi işgal için sınırda yığınak yapmaya başladı

Korkulan oldu! Skandal karar sonrası İsrail ilk adımı attı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Aygun:

Araba bile kullanmayı beceremiyoruz

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Karadenizin yaylalarına gitmediğin belli...

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıÖzkan Bulut:

Şoför efendi tel ilemi oynuyordu arkadaş Can taşıyorsunuz Allah aşkına turist bu yav görerek gidecek viraj alamayacak kadar nedir bu hız yazık değil mi

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jack Grealish Fenerbahçe'yi reddetti

Fenerbahçe teklif yaptı, 1 saniye bile düşünmeden yanıtladı
Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur

Güle güle Alexander Djiku! Yeni takımı çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.