Trabzon'da Alışveriş Merkezinde Yangın, 15 Saat Sonra Kontrol Altına Alındı

Güncelleme:
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 15 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Yangının sebebi hakkında incelemeler sürüyor, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Darıca mahallesinde bir alışveriş merkezinde çıkan yangın 15 saat sonra söndürüldü.

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "18 Eylül 2025 günü saat 02.20 sıralarında, Trabzon ili Akçaabat ilçesi Darıca Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde yangın çıktığına dair ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmıştır. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerimiz, 22 araç ve 80 personelle derhal yangına müdahalede bulunmuş; yangın saat 17: 00 itibarı ile tamamen kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları ise devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak ise incelemenin itfaiye ekiplerince sürdürüldüğü, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Yangın olayı ile ilgili olarak Akçaabat Cumhuriyet Savcılığınca çok yönlü inceleme başlatıldığı bildirildi. - TRABZON

