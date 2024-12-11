Üye Girişi
Haberler
Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın

"Bana diktatör diyenler bu görüntüyü iyi izlesin"

 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış

Esad kaçarken ülkenin geleceğini de çalmış

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce 'Görevden al' dediği 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı

Trabzon'da Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü

Trabzon'da Alacak Verecek Kavgasında Kan Döküldü: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir rezidansta yaşanan alacak verecek kavgasında 33 yaşındaki Ertuğrul Bakkaloğlu, 22 yaşındaki Bilal Sarı tarafından silahla vurularak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir rezidansta yaşanan alacak verecek kavgasında 1 kişi silahla vurularak öldürüldü.

Olay ilçenin Kaşüstü mahallesindeki Vardallar Rezidans'ın 6. katındaki Bilal Sarı'ya ait dairede yaşandı. Alınan bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu öğrenilen Ertuğrul Bakkaloğlu (33) ve Bilal Sarı (22) dairede tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Bilal Sarı tabancayla Bakkaloğlu'nu göğsünden vurdu. Olay sonrası Bilal Sarı, 112 Acil telefonunu arayarak ihbarda bulundu.

Olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken, Ertuğrul Bakkaloğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bakkaloğlu'nun cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, Bilal Sarı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zehra ve Ebrar'ın servetine bakın
img

Olay yaratan pozisyonun VAR kayıtlarıyla ilgili bomba iddia
img

Hakan Fidan'ın Suriye için vereceği mesaj ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

CANLI maç izle! (FENERBAHÇE ATHLETIC BILBAO) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Fenerbahçe A. Bilbao maçı nereden izlenir? Melo futbolu bıraktı mı, hangi kulüpte oynuyor? Melo Galatasaray'da ne zaman hangi yıllarda oynadı? Kuruluş Osman CANLI izle! ATV Kuruluş Osman 174. bölüm canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman SON BÖLÜM izle! Bodo/Glimt hangi ülkenin takımı? Bodø/Glimt hangi ligde oynuyor? VAR kayıtları montajlandı mı? VAR kurgu mu? 12 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Balık, Aslan, Kova, Başak burcu yorumu! 12 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Athletic Bilbao hangi ülkenin takımı? Vakar ne anlama geliyor? Vakar kelimesi ne demek? Tarım Kredi Market aktüel indirim kataloğu 11-16 Aralık | Tarım Kredi Market indirimli ürünler hangileri? Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçı TRT 1 CANLI İZLE || TRT frekans bilgileri! TRT 1 canlı maç nasıl izlenir? ATV CANLI YAYIN İZLE || 11 ARALIK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.