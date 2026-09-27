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Trabzon'da 6 abart egzozlu araca 96 bin TL, 7 kesik yaylı araca 7 bin TL ceza kesildi

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Trabzon'da 6 abart egzozlu araca 96 bin TL, 7 kesik yaylı araca 7 bin TL ceza kesildi
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Trabzon Ortahisar'da trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik uygulamada 40 araç sorgulandı. 6 abart egzozlu araca 96 bin TL ceza kesilip 30 gün trafikten men edilirken, 7 kesik yaylı araca 7 bin TL ceza uygulandı ve sürücülere 7 gün süre verildi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan uygulamada 40 araç sorgulandı, 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin lira, 7 kesik yaylı araca lira ceza kesildi.

Ortahisar ilçesinde dün akşam Kanuni Bulvarı üzerinde trafik düzenini ve güvenliğini tehlikeye düşürüp çevreye rahatsızlık veren araçları takibe alan trafik ekipleri, Karşıyaka Viyadüğünde söz konusu araçları durdurdu. Yapılan uygulamada konvoydaki 40 araç sorgulanarak kontrol edilirken, 6 abart egzozlu araca toplam 96 bin TL idarra cezası uygulandı. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekiciler ile otoparka çekilirken,

7 modifiyeli/kesik yaylı araca 7 bin TL cezai işlem uygulandı. Araçların mevzuata uygun hale getirilmesi amacıyla sürücülerine 7 gün süre verildi. Yapılan uygulama nedeniyle bölgede yoğun araç trafiği yaşandı, uzun kuyruklar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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