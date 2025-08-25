Trabzon-Cidde Seferi Yapan Uçak Acil İniş Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini düzenleyen uçağın motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptığını ve uçakta bulunan 169 yolcu ile mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Flynas Havayolu Şirketi'ne ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

