Trabzon Çaykara'da yangında engelli iki kardeş kurtarıldı, ev küle döndü

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Trabzon'un Çaykara ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Yangın bugün öğle saatlerinde ilçenin Köknar mahallesi Başyurt mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, bedensel engelli Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına Tanrıkulu'nun çevredeki komşuları ilk müdahalede bulunurken, iki kardeş evden çıkartılarak kurtarıldı. Tanrıkulu kardeşlerin evi yangında küle dönerken, yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı