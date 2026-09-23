Haberler

Trabzon Çaykara'da yangında engelli iki kardeş kurtarıldı, ev küle döndü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Çaykara'da yangında engelli iki kardeş kurtarıldı, ev küle döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon’un Çaykara ilçesinde bugün öğle saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında, bedensel engelli Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı ev küle döndü. Komşuların ilk müdahalesiyle iki kardeş evden çıkarılarak kurtarılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.

Yangın bugün öğle saatlerinde ilçenin Köknar mahallesi Başyurt mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, bedensel engelli Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına Tanrıkulu'nun çevredeki komşuları ilk müdahalede bulunurken, iki kardeş evden çıkartılarak kurtarıldı. Tanrıkulu kardeşlerin evi yangında küle dönerken, yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak

Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım bombaları patlatacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı

Yok artık İsmail Hoca! Yaptığını duyan taraftarlar hayret etti

Fırsatçı ev sahiplerine kötü haber! TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı

TOKİ konutları teslim edilince kiralar çakıldı
Bu gece pompaya yansıyacak! Motorine 5,57 TL'lik dev indirim

Motorine 5,57 TL indirim! İstanbul'da litre 90,86 TL'ye iniyor
Olise ile Mia Khalifa birlikte mi? Tartışma yaratan fotoğraf

Neler oluyor orada? Fena yakalandılar

Yurt dışında ucuz göz kapağı estetiği kabusa döndü! Dikişleri açılan kadınlar acil servise koştu

750 euroya göz kapağı yaptırdı! Dikişlerini kendisi çıkardı
MASAK düğmeye bastı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankalarda yeni dönem resmen başladı
ATM'lerde bir devir kapanıyor!

ATM'lerde bir devir kapanıyor!