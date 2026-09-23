Trabzon Çaykara'da yangında engelli iki kardeş kurtarıldı, ev küle döndü

Trabzon Çaykara'da yangında engelli iki kardeş kurtarıldı, ev küle döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon’un Çaykara ilçesinde bugün öğle saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangında, bedensel engelli Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı ev küle döndü. Komşuların ilk müdahalesiyle iki kardeş evden çıkarılarak kurtarılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde çıkan yangında bir ev yanarak kül oldu.
Yangın bugün öğle saatlerinde ilçenin Köknar mahallesi Başyurt mevkiinde çıktı. Alınan bilgiye göre, bedensel engelli Ahmet ve Mehmet Tanrıkulu kardeşlerin yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına Tanrıkulu'nun çevredeki komşuları ilk müdahalede bulunurken, iki kardeş evden çıkartılarak kurtarıldı. Tanrıkulu kardeşlerin evi yangında küle dönerken, yangınla ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı