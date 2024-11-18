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Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı

Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
Haberler
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Haberler
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Trabzon Adliyesi çalışanlarının kullandığı kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu. Polis ekiplerince yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda tuvalete gizli kamera yerleştirdiği tespit edilen zabıt katibi G.S. tutuklandı.

Trabzon Adliyesi'nde önceki gün idare mahkemesi personelinin kullandığı kadınlar tuvaletine yerleştirilirmiş gizli kamerayı fark eden çalışanlar yetkililere haber verdi. Polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu, gizli kamerayı idare mahkemesinde mutemetlik yapan zabıt katibi G.S.'nin (41) yerleştirdiği belirlendi. G.S.'nin polisin el koyduğu telefonunda yapılan incelemede de gizli kamera yazılımı tespit edildi.

UZUN SÜREDİR İZLİYORMUŞ

Sabah'ın haberine göre zabıt katibi G.S.'nin yerleştirdiği gizli kamera ve cep telefonuna kurduğu sistem ile tuvaleti uzun süredir izlediği öne sürüldü. Gözaltına alınan G.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada nöbetçi savcı tarafından ifadesi alınan G.S., sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "özel hayatın gizliğini ihlal etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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