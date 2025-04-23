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Trabzon'a şehit ateşi düştü

Trabzon'a şehit ateşi düştü
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Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Dayıp, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Dayıp, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber, şehidin Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day ağır yaralandı. Işıklı Sahra Hastanesi'nde tedaviye alınan Day, bugün şehit oldu. Şehidin Trabzon'un Ortahisar ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan babası Mecit Day ile annesi Nebahat Day'a acı haber bu sabah verildi. Haberi duyan şehidin akrabaları ve komşuları da eve akın etti. Şehit evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi bugün Trabzon'a getirilecek. Şehidin cenazesinin yarın kent merkezinde düzenlenecek askeri törenin ardından Maçka'daki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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