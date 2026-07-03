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D100'de 3 araçlı trafik kazası: 1 ağır yaralı

D100'de 3 araçlı trafik kazası: 1 ağır yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin önce panelvan araca, ardından hafif ticari araca çarparak takla atması sonucu sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin hafif ticari araç ile panelvan araca çarparak takla attı. Kazada ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın B. yönetimindeki 06 AB 375 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikametteki Ali K. idaresindeki 34 MRS 078 plakalı panelvan araca çarptı. Ardından kontrolden çıkan otomobil, Ali B. yönetimindeki 55 BU 867 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarparak taklalar attı. Takla attıktan sonra bariyerlere çarpan otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredeki diğer sürücülerin yardımıyla otomobilden çıkartılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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