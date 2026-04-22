Kendilerini uyaran adamı darp eden şahıslar otomobili bırakıp kaçtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, trafikte kızını rahatsız eden gençleri uyaran bir adam darp edildi. Olay sonrası 3 şahıs otomobili bırakıp kaçtı, darp edilen adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tosya ilçesi Rıhtım Boyu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. isimli vatandaş otomobiliyle, kızı S.K. ise motosikletiyle evlerine gitmek için arka arkaya seyir halindeyken, aynı yöndeki bir otomobildeki 3 genç, S.K. idaresindeki motosikleti taciz etti. Durumu fark eden H.K. aracını durdurarak, otomobildeki gençleri uyarmak istedi. Araçta bulunan 3 genç, çıkan tartışma sırasında H.K.'yi darp etti. Bu sırada sesleri duyan vatandaşlar araya girerek kavgayı ayırdı. Olayın ardından 3 genç, bulundukları otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı.

Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Darp edilen H.K. sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, olay yerinde bırakılan otomobilin sahibinin oğlu olduğu öğrenilen ve olaya karıştığı değerlendiren 1 kişiyi olay yerinin yanında bulunan okulun bahçesinde yakaladı. Şahıs, polis merkezine götürdü. Şahısların olay yerinde bıraktığı otomobil ise otoparka çekildi.

Olayın S.K.'nin kullandığı motosikletin trafikte şahıslar tarafından taciz edilmesiyle başladığını ifade eden gördü tanığı Akif Dalsız, "Ben sesler üzerine geldiğimde, kızın babası, 'ayıp değil mi, gençlik böyle olur mu' diyordu. Daha sonra çocuk adamın yakasına yapıştı, adam da onun yakasına yapıştı. Büyüğe hiç saygı yok. Ayırmaya kalktığımızda ilk önce kıza vurdu. Babası, 'ne yapıyorsun' derken ona saldırdılar. Millette ahlak kalmamış, bu gençlik nereye gidiyor bilmiyoruz. Nereye kadar böyle devam edecek" dedi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara'da askeri helikopter kazası! Bakanlıktan açıklama geldi

Ankara'da askeri helikopter düştü! Bakanlıktan açıklama geldi
'Trump, İran ile ateşkesi uzatıyorum' dedi, Tahran'dan 'Tanımıyoruz' yanıtı geldi

Trump ateşkesi süresiz uzattı, İran'dan sürpriz yanıt geldi
Gösteri öncesi seyirciyle tartışan Müjdat Gezen rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Seyirciyle tartışan usta sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı
2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

2-0 geriye düştükleri maçta yaptıkları inanılmaz ötesi!
Tutuklanan eski hakem Elif Karaarslan'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Tutuklanan eski hakemin uyuşturucu test sonucu belli oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
2-0 geriye düşen Inter'i Hakan Çalhanoğlu'nun olağanüstü performansı kurtardı

2-0 geriye düştükleri maçta yaptıkları inanılmaz ötesi!
Real Madrid'in yeni kahramanı! Arda Güler'i öve öve bitiremediler

Arda için neler dediler neler!
Bir taraftarın Sadettin Saran'a istifa çağrısı yapmasının ardından kavga çıktığı iddia edildi

Taraftarın Sadettin Saran'a söylediği şey sonrası ortalık karıştı