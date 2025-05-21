Tosya'da Tartışma Sonrası İş Yeri Kurşunlandı

Tosya'da Tartışma Sonrası İş Yeri Kurşunlandı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişinin iş yerini pompalı tüfekle kurşunlayarak kayıplara karıştı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Tartıştığı şahsın iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir şahıs tartıştığı kişinin iş yerini kurşunlayıp kayıplara karıştı.

Olay, Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen Y.K. ile U.Ç. arasında tartışma çıktı. Çevredeki vatandaşlar, araya girerek kavgayı ayırdı. Evine giden Y.K., bir süre sonra pompalı tüfeğini alarak U.Ç.'nin kıraathanesine gelerek ateş açtı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, kıraathanedekiler büyük panik yaşadı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaçarak kayıplara karışan Y.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ONUR DEMİR - 3.Sayfa
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