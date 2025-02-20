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Tosya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi

Tosya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Silah Ele Geçirildi
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 3 adet ruhsatsız silah ve 66 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yasadışı yollardan silah temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, tespiti yapılan bir şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada 2 adet ruhsatsız tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 66 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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