Park halindeki araçtaki yangını vatandaşlar söndürdü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangını vatandaşlar söndürdü.

Olay, Tosya'da Cumhuriyet Mahallesi'nde Sebze Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 59 KT 140 plakalı Fiat marka otomobilde yangın çıktı. Aracın motor kısmında çıkan dumanları fark eden vatandaşlar müdahale ederek yangını büyümüden söndürdü. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta güvenlik önlemi aldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı