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Tosya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Tosya'da Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolunda meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil şarampole düştü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole uçması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Ortalıca köyü mevkiinde medyana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkan 34 DYR 176 plakalı Honda marka otomobil şarampoldeki su kanalına düştü. Kazada, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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