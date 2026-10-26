Tosya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, elmalar yola saçıldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Erdal T. idaresindeki 34 PMH 889 plakalı Opel marka otomobil ile Nejat T. yönetimindeki 37 ABE 761 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin sepetindeki elmalar yola saçıldı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı