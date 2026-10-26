Tosya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, elmalar yola saçıldı

Tosya'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, elmalar yola saçıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu Yazıçam mevkiinde otomobil ile üç tekerlekli motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken motosikletin sepetindeki elmalar yola saçıldı; yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otomobil ile çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Yazıçam mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, Erdal T. idaresindeki 34 PMH 889 plakalı Opel marka otomobil ile Nejat T. yönetimindeki 37 ABE 761 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, motosikletin sepetindeki elmalar yola saçıldı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.