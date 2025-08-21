Tosya'da Otomobil Devrildi, Sürücü Kaçtı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir otomobil devrildi. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaza, Tosya ilçesi Tosya-Yapraklı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 35 CEC 214 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, yol kenarındaki toprak rampaya çıkarak yan yattı. Araçta bulunan ve alkollü olan M.Z. kazadan yara almadan kurtuldu. Hastaneye gitmek istemeyen M.Z., otomobili kullanan sürücünün olayın ardından kaçtığını iddia etti. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan M.Z., durumunun iyi olduğunu ve hastaneye gitmek istemediğini belirtti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU