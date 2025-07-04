Tosya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden C.T. (45) yönetimindeki 34 FG 0321 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yattı. Kazada araçtaki A.K. (80) ve D.K. (45) yaralandı. Kazayı gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU