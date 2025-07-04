Tosya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Tosya'da Hafif Ticari Araç Kaza Yaptı: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın refüje çarparak yan yattığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul yönüne seyreden C.T. (45) yönetimindeki 34 FG 0321 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak refüje çarpıp yan yattı. Kazada araçtaki A.K. (80) ve D.K. (45) yaralandı. Kazayı gören sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri sonrası Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?

Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı 48 saat sonra beklenen haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.