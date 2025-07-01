Tosya'da Çöp Yangını: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Tosya'da Çöp Yangını: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
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Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki sanayi bölgesinde çıkan çöp yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek çevredeki paletlere ve güneş panellerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından zamanında söndürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan çöp yangını, rüzgarın etkisiyle büyüyerek güneş panellerine ve paletlere sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Tosya ilçesi Yeni Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitede çöplerin bulunduğu alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki paletlere ve güneş enerjisi panellerine sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın, büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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