Kastamonu'da ATV kazası: 1 yaralı

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda bariyerlere çarpan ATV'nin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 karayolu Akbük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel C. idaresindeki ATV, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Tosya Devle Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı