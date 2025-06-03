Tost Yedikten Sonra Büfeyi Soydu: Hırsızlık Anı Kameralarda

Tost Yedikten Sonra Büfeyi Soydu: Hırsızlık Anı Kameralarda
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Adana'da bir şahıs, akşam yemeği yedikten sonra büfeyi soyarak 10 bin TL çaldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli tutuklandı.

Akşam tost yedi, gece soydu: Hırsızlık anları kamerada

Suçunun itiraf eden şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım"dediği öğrenildi

ADANA - Adana'da bir şüpheli, tost yiyip portakal suyu içtiği büfeyi gece saatlerinde soyarak 10 bin TL çaldı ama önce güvenlik kameralarına sonra ise polise yakalandı. Tutuklanan şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım" dediği öğrenildi.

Olay, 18 Mayıs akşamı Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büfeye gelen A. D. (24), burada yemek yedikten sonra iş yeri sahibinin para sayıp kasaya koyduğunu fark etti. Büfeci N.G.'nin dükkanı kapatıp evine gitmesinin ardından planını devreye sokan şüpheli, gece yarısı iş yerine geldi. Büfenin branda fermuarını açarak içeri giren A.D., kasada bulunan 10 bin lira ile bir cep telefonunu alıp olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Sabah iş yerini açan sahibi durumu fark ederek hemen polise haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. Yapılan operasyonla evinde yakalanan A.D., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunun itiraf eden şüpheli, "Parayı kasaya koyduğunu görünce dayanamadım, çaldım. Hepsini de harcadım" dedi.

Adliyeye sevk edilen şüphli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan cep telefonu ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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