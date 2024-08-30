Topu Dilruba'ya attılar! Annenin isyan ederek dile getirdiği iddiaya yanıt var

Önceki gün tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesi, kararın kendilerine bildirilmediğini öne sürerken, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı. Açıklamada, "Tahliye kararı UYAP sistemi üzerinden şahsın avukatı tarafından da görülebilecek olup cezaevlerinin, tutukluların ailelerini tahliye konusunda bilgilendirme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca Dilruba Kayserilioğlu'nun ailesine bilgi verilmesi konusunda talebinin olmadığı belirtildi.

DİLRUBA KAYSERİLİOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

Sokak röportajındaki sözleri nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu, önceki akşam tahliye edildi. Kayserilioğlu'nun ailesi, tahliye kararının kendilerine bildirilmediğini iddia etti. Dilruba cezaevinden çıktıktan sonra evine gitmek için belediye otobüsü bekledi ancak otobüs gelmeyince bir vatandaşın cep telefonunu alıp annesini aradı. Akrabaları cezaevi önüne gelerek Dilruba'yı aldı. Genç kızın avukatına bile haber verilmeden tahliye edilip gece vakti ıssız bir bölgede bırakılması eleştirildi.

TAHLİYESİNE SEVİNEMEDİLER

Yaşanan bu durumdan dolayı Dilruba'nın tahliyesini sevinemediklerini ifade eden anne Aysel Kayserilioğlu, 'Dün akşam saatlerinde tahliye edilmiş kızım. Ama ne benim ne de avukatının bundan haberi yok. Avukatı ya da ailesi aranır. Elinde siyah bir poşetle bir anda tahliye etmişler. O saatte bir genç, annesine ya da avukatına haber verilmeden tahliye ediliyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Açıklamasının devamında kızının tanımadığı birinden telefonunu alarak kendini aradığı belirten anne Kayserilioğlu, "Kızımın elinde hiçbir şey yok. Kızım bir telefon bulmuş. Öyle aradı beni, o şekilde haber verdi. 'Annecim sakın ağlama. Beni tahliye ettiler' dedi. Arkadaşları vardı. Onları aradım o şekilde gidip aldılar. Bir genç kız. Ya başına bir iş gelse orada. Tenha bir yer. Orası suçluların olduğu bir yer. Avukatlarıyla görüştük. Bu konuda da bir suç duyurumuz olacak" dedi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİAYI YALANLADI

İddiaların ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İddianın doğru olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bazı basın yayın organlarında yer alan "Dilruba gizlice tahliye edildi, avukatı dahil kimseye haber verilmedi" iddiası doğru değildir.

Dilruba K. adlı şahsın avukatı, davasının görüldüğü mahkemece verilen tutuklu yargılama kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi, şahsın 29 Ağustos tarihinde tahliyesine karar vermiştir. Aynı gün işlemleri tamamlanan tutuklu, saat 20.00 sıralarında tahliye edilmiştir.

"TAHLİYE KARARINI AVUKAT UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN GÖREBİLİR"

Tahliye kararı UYAP sistemi üzerinden şahsın avukatı tarafından da görülebilecek olup cezaevlerinin, tutukluların ailelerini tahliye konusunda bilgilendirme gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Bu husus ilgililerin avukatları tarafından takip edilmektedir.

"DİLRUBA'NIN TALEBİ OLMADI"

Diğer yandan tutuklu şahsa yakınlarına bilgi vermek isteyip istemediği sorulmuş ancak kendisinin ailesi, avukatı veya başka birisine bilgi verilmesi konusunda herhangi bir talebi olmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

NE OLMUŞTU?

Kullandığı ifadeler nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamalarıyla yargılanacak olan Kayserilioğlu'nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız tarafından itiraz etmişti. Dilruba,'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tahliye edilirken, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan ise tutuklu yargılanmasına karar verilmişti. Dilruba, 3 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.