Toplum Destekli Polislik Ekipleri Huzur ve Güven İçin Bilgilendirme Faaliyetlerine Devam Ediyor

Iğdır'da, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlar, şüpheli durumları emniyet birimlerine bildirmeleri gerektiği konusunda uyarılıyor.

Sokaklardaki huzur ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol üstlenen Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, bilgilendirme faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda, kent genelinde kahvehaneler ve iş yerleri ziyaret edilerek esnaf ve vatandaşlara; parada sahtecilik, hırsızlık, yankesicilik ve dolandırıcılık gibi olaylara karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi. Gerçekleştirilen ziyaretlerde vatandaşlara, dolandırıcılık yöntemleri ve suçluların kullandığı taktikler hakkında uyarılarda bulunulurken, şüpheli durumların ivedilikle emniyet birimlerine bildirilmesinin önemine de dikkat çekildi. Toplumun huzur ve güvenliğine katkı sunmak amacıyla düzenlenen bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin, önümüzdeki günlerde de artarak devam edeceği belirtildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
