Toplu ulaşımda taksi, dolmuş ve otobüslere kamera zorunluluğu geliyor

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplu ulaşıma yönelik son projeleri anlattı. Ulaşımın kolaylaştırılması adı altında CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, taksi, dolmuş ve otobüslere ilişkin yeni zorunluluktan bahsetti.

TAKSİ, DOLMUŞ VE OTOBÜSLERE YÜZ TANIYAN KAMERA GELİYOR, ÇALIŞMA SÜRESİ KISALACAK

Uraloğlu şöyle konuştu: Otobüslerle ilgili genel anlamda seyahat eden, güzergahları yolcuları vs... orada en kıymetli olan da takografların takibi. Yaşanan bazı kazalar ve güvenlikle ilgili problemlerden dolayı taksi, dolmuş ve otobüslere kamerayı zorunlu hale getiriyoruz. Sürücü 8 saatten fazla araç kullanamaz diyoruz. Benim belgem kullandı sürem doldu, diğer belgeyi takıyoruz ama yine ben kullanıyorum. Bunun önüne geçmek için kamera koyup yüz tanımayla önüne geçeceğiz. Önümüzdeki yılın ilk aylarında yakında yapacağız.

"İSTANBUL'UN TRAFİĞİNİ YER ÜZERİNDE ÇÖZME ŞANSIMIZ YOK"

Gayrettepe-Kağıthane hattında bu sadece kent içi değil, havalimanlarını bağlayan ana merkezlerdir diye bakanlığı bağlar deyip biz yaptık. Bu konular kendi mecrasının dışına çıkarılabiliyor. Bunun çok o tarafında değiliz. Bakanlık olarak bunun gayreti içindeyiz. İstanbul'un ihtiyacı yaklaşık 1000 kilometreler civarındadır. Biz bu trafiği yer üzerinde çözme şansımız yok.