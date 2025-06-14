Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

İstanbul'da bir tramvay seferi sırasında kimliği belirsiz bir şahsın, kendisinden yaşça küçük bir kadının arkasına geçerek cinsel organıyla oynadığı görüldü.

BAŞKA BİR YOLCU O ANLARI KAYDA ALDI

O anlar, tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi ve şahsın tespit edilerek işlem yapılmasını talep etti.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;