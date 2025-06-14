Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
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Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
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İstanbul'da bir tramvayda yaşlı bir erkeğin, genç bir kadın yolcunun arkasına geçerek sergilediği uygunsuz davranışlar başka bir yolcu tarafından kaydedildi.

İstanbul'da bir tramvay seferi sırasında kimliği belirsiz bir şahsın, kendisinden yaşça küçük bir kadının arkasına geçerek cinsel organıyla oynadığı görüldü.

BAŞKA BİR YOLCU O ANLARI KAYDA ALDI

O anlar, tramvayda bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine birçok kullanıcı duruma tepki gösterdi ve şahsın tespit edilerek işlem yapılmasını talep etti.

Videonun altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

  • Yazıklar olsun.
  • Bu insan mı mesela?
  • Videoya çekeceğine iki tane çak ağzına...
  • Allah belanızı versin sizin...
  • 65 yaş üstüne bedava ulaşımı kapatacaksın.
  • İdam gelmedikçe ülke düzelmez
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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