Üye Girişi
Haberler

TOKİ Dolandırıcısı Eskişehir'de Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Eskişehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp dolandıran S.O., Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Eskişehir'de Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'ndan (TOKİ) çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık yapan S.O. polis ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilde gerçekleşen Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yapmış olduğu arsa çekilişine katılan veya çekiliş sonucu arsa almaya hak kazanan vatandaşları arayıp TOKİ'de görevli olduğunu belirten S.O. isimli şüphelinin "Arsanızın tapusu çıktı, tapuyu almak için 10 bin TL para yatırmanız gerekiyor" diyerek hak sahiplerini dolandırdığı bilgisi alındı. Tapu Müdürlüğü'nde böyle bir işlemin gerçek olmadığını öğrenen hak sahiplerini kandıran şüpheli, 43 olayda toplam 430 bin TL dolandırıcılık gerçekleştirdi. Ekiplerce şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yakalanan S.O., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eskişehir Kocaeli Toki Dolandırıcılık Tutuklama Güvenlik Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title