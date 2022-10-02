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Tokatlı özel harekat polisinin şehadet haberi ailesine verildi

3. Sayfa Haberleri

Tokatlı özel harekat polisinin şehadet haberi ailesine verildi

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Mustafa Çalışgan'ın acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Mustafa Çalışgan'ın acı haberi, Tokat'ta yaşayan ailesine verildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Tokatlı polis memuru Mustafa Çalışgan (34) şehit oldu. Samsun İl Özel Harekat Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Çalışgan'ın Tokat Yeni Mahalle'de yaşayan anne ve babasına şehadet haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin Samsun'da yaşayan eşi Ceren Çalışgan da Tokat'a getirildi.

Şehidin evine Tokat Belediyesi tarafından Türk bayrağı asıldı. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ve İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ziyaret ettikleri şehidin babası Mehmet Çalışgan'a başsağlığı diledi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehidin cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Tokat Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırat Tokat 3. Sayfa Haberler

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