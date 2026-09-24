Tokat Yeşilyurt ve Çamlıbel'de silah operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Tokat Yeşilyurt ve Çamlıbel'de silah operasyonunda 11 kişi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Çamlıbel beldesinde eş zamanlı düzenlenen silah operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın aramalarında 7 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Çamlıbel beldesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı kişilerin satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde E.A., G.A., S.Z. ve M.Ç. ile Yeşilyurt ilçesinde H.G., H.E., A.K., N.T., E.S., A.K. ve İ.K.'nın ikametlerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca, 6 av tüfeği, 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, 9 tabanca şarjörü, 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut, farklı çap ve ebatlarda 13 bıçak ile çeşitli tüfek malzemeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, jandarmanın yasa dışı silahlanmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.