Haberler

Tokat Yeşilyurt ve Çamlıbel'de silah operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Yeşilyurt ve Çamlıbel'de silah operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
Güncelleme:
+60 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Çamlıbel beldesinde eş zamanlı düzenlenen silah operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Jandarmanın aramalarında 7 tabanca, 6 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi, 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesi ile Çamlıbel beldesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 kişi gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı kişilerin satmak amacıyla ruhsatsız silah bulundurduğunu tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararının ardından merkeze bağlı Çamlıbel Beldesinde E.A., G.A., S.Z. ve M.Ç. ile Yeşilyurt ilçesinde H.G., H.E., A.K., N.T., E.S., A.K. ve İ.K.'nın ikametlerinde eş zamanlı arama gerçekleştirildi. Aramalarda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 kalem tabanca, 6 av tüfeği, 76 tabanca mermisi, 38 av tüfeği fişeği, 3 uzun namlulu silah fişeği, 9 tabanca şarjörü, 2 fişek dolum makinesi, 70 kapsül, 73 tapa, 1 kutu barut, farklı çap ve ebatlarda 13 bıçak ile çeşitli tüfek malzemeleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, jandarmanın yasa dışı silahlanmayla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para

14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CIA'den korkutan istihbarat! Rusya 3 ülkeyi dronlarla hedef alabilir

"3 ülkeyi ticari gemilere gizledikleri dronlarla vuracaklar"
Karaman'da karı kocanın ölümünde yeni detay: Küçük kız yardım istemiş

Karı kocanın ölümünde yürek burkan detay! Küçük kız yardım istemiş
Bakanlık listesine Mersin'den 3 ürün eklendi, kıymada tek tırnaklı eti tespit edildi

Bakanlık ifşa etti! Kıymada tek tırnaklı eti, sumakta yasaklı boya

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Seda Bakan'ın çizmesi şaşırttı! Hem modeli hem fiyatı olay

Ünlü oyuncunun çizme tercihi çok konuşuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Neticeye uzak değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan çerçeve yasa için tek şartı açıkladı
EGM'de görev dağılımı yapıldı: Mustafa Çalışkan'a dört önemli birim bağlandı

Emniyette yeni dönem: Ali Fidan'ın sağ kolları belli oldu