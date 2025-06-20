Tokat'tan Samsun'a giderken kaza geçiren aile yaralandı

Tokat'tan Samsun'a üniversite öğrencisi kızlarının mezuniyet törenine giden aile, "ucube alt geçit" olarak bilinen Yeşilkent Alt Geçit'te kaza geçirdi. Beton bariyere çarpan araçta bulunan üniversite öğrencisi kız ile annesi ve kardeşi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Mecbure Nisanur Edis'in (21) mezuniyet törenine katılmak üzere Tokat'tan yola çıkan aile, baba Fuat Edis (45) idaresindeki 60 TY 277 plakalı otomobille Yeşilkent Alt Geçit'e geldiği sırada yoldan çıkarak beton bariyere çarptı. Kazada, araçta bulunan Mecbure Nisanur Edis, annesi Ferda Edis (40) ve 13 yaşındaki kız kardeşi Beyza Edis yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Bu geçitte sürekli kaza oluyor"

Kaza sonrası konuşan aile yakınları ve çevre sakinleri, Yeşilkent Alt Geçit'te daha önce de birçok kazanın yaşandığını hatırlatarak, "Burası artık 'ucube alt geçit' olarak anılıyor. Sürekli kaza oluyor ama bir önlem alınmıyor" diyerek tedbir alınmasını istedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN