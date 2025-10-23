Haberler

Tokat'ta Yorgun Mermiyle Yaralama Olayında Balistik Rapor Açıklandı

Tokat'ta Yorgun Mermiyle Yaralama Olayında Balistik Rapor Açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta motosikletli M.A.'nın yorgun mermi sonucu yaralanmasının ardından yapılan balistik incelemede, merminin tutuklu B.İ.'nin tabancasından çıktığı tespit edildi. Olay, 28 Eylül'de Erenler Caddesi'nde gerçekleşti.

Tokat'ta motosikletli M.A.'nın isabet eden yorgun mermi sonucu yaralandığı olayın balistik raporu, merminin tutuklu B.İ.'nin tabancasından çıktığını ortaya koydu.

Kent merkezinde 28 Eylül Pazar günü Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana gelen yorgun mermiyle yaralama olayının balistik inceleme sonucu belli oldu.

Tabanca ve mermi çekirdeği kriminal incelemeye gönderildi

Olayla ilgili Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında, olay yerinde havaya ateş açtığı belirlenen B.İ. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin tabancası, yaralıdan çıkan mermi çekirdeğiyle birlikte kriminal incelemeye gönderilmişti.

Rapor sonucu tabanca ve mermi çekirdeği uyuştu

Samsun Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan raporda, yaralı M.A.'dan çıkan mermi çekirdeğinin B.İ.'ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Elde edilen balistik raporunun ardından daha önce mahkemece tutuklanan B.İ.'nin cezaevindeki tutukluluk durumu devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle soruşturulmaya devam edildiğini bildirdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yenidoğan davasında tarihi duruşma başladı! Savcı Yavuz Engin'le ilk yüzleşmede gerginlik

Türkiye'nin kilitlendiği yüzleşme! Duruşmada gerginlik çıktı
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Genç kız video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk etmeyi düşünüyorum

Video çekip yaşadığı duruma isyan etti: Türkiye'yi terk edeceğim
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı! Ceza kesildi

Türkiye'nin gündemine oturan ücrete bakanlık el attı
Avrupa ülkesinde görülmemiş skandal! Polis ile asker arasında çatışma çıktı

Tarihte böylesi görülmedi! Askerle polis çatıştı, ülke ayağa kalktı
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt

Ankara'yı karıştıran Mansur Yavaş iddiasına yanıt
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu

2 kişinin öldüğü yerde kaydedildi! 'Kaç' uyarısıyla kurtuldu
Türkiye'de de yok satıyor! Dünyaca ünlü otomobil markası 13 bin aracını geri çağırdı

Türkiye'de de yok satıyor! Ünlü marka binlerce aracını geri çağırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.