Tokat'ta Yorgun Mermiyle Yaralama Olayında Balistik Rapor Açıklandı

Tokat'ta motosikletli M.A.'nın isabet eden yorgun mermi sonucu yaralandığı olayın balistik raporu, merminin tutuklu B.İ.'nin tabancasından çıktığını ortaya koydu.

Kent merkezinde 28 Eylül Pazar günü Erenler Mahallesi Erenler Caddesi'nde meydana gelen yorgun mermiyle yaralama olayının balistik inceleme sonucu belli oldu.

Tabanca ve mermi çekirdeği kriminal incelemeye gönderildi

Olayla ilgili Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan inceleme kapsamında, olay yerinde havaya ateş açtığı belirlenen B.İ. gözaltına alınmıştı. Şüphelinin tabancası, yaralıdan çıkan mermi çekirdeğiyle birlikte kriminal incelemeye gönderilmişti.

Rapor sonucu tabanca ve mermi çekirdeği uyuştu

Samsun Bölge Polis Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan raporda, yaralı M.A.'dan çıkan mermi çekirdeğinin B.İ.'ye ait tabancadan çıktığı tespit edildi. Elde edilen balistik raporunun ardından daha önce mahkemece tutuklanan B.İ.'nin cezaevindeki tutukluluk durumu devam ediyor.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle soruşturulmaya devam edildiğini bildirdi. - TOKAT