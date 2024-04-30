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Tokat'ta yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu

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Tokat'ın Akbelen köyünde bulunan caminin minaresine yıldırım düşmesi sonucu hasar meydana geldi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Tokat'ta yıldırım isabet eden caminin minaresinde hasar oluştu.

Olay, merkeze bağlı Akbelen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önceki gün başlayan gök gürültülü sağanak yağışın ardından Akbelen Köyü Cami'nin minaresine yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle minarenin üst kısmı zarar gördü. Yaşanan olayda yaralananın olmadığı öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akbelen Tokat Cami Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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