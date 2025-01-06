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Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Tokat'ta Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı
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Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda polis ekipleri önemli suç unsurlarını ele geçirirken, 20 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Tokat'ta düzenlenen uyuşturucu ve silah operasyonunda polis ekipleri, soba ve kapı aralarına kadar titizlikle arama yaparak önemli miktarda suç unsuru ele geçirdi. Gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2024 ile 5 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda önemli miktarda suç unsuru ele geçirildi. Yapılan operasyonda 223,29 gram bonzai, 54,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 69 adet metamfetamin, 2 adet ecstasy hap, 135 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 1 adet hassas terazi, 7 bin 200 Türk Lirası suç geliri para, 3 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet sikke ve 3 adet tarihi obje ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü, operasyonların başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili duyuruyu sosyal medya hesaplarından paylaştı ve kentteki asayişin sağlanması adına mücadeleye devam edileceği mesajını verdi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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