Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakınlarından Basına Saldırı

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Yakınlarından Basına Saldırı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin yakınları, adliye önünde basın mensuplarına saldırgan ifadelerle tepki gösterdi. Operasyonda 840 adet sentetik hap ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerin yakınları, adliye önünde basın mensuplarına saldırgan ifadelerle tepki gösterdi.

Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Erbaa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Ekipler, Y.Ç. idaresindeki aracı durdurarak arama yaptı. Aracın bagaj kısmında ses sistemine gizlenmiş özel bir bölmede, 840 adet sentetik hap ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda Y.Ç. ile birlikte T.T. ve T.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece T.T. ve T.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada, bazı şüpheli yakınları basın mensuplarına tepki gösterdi. Gazetecilere tehditler savuran kişiler, "Bak sizi sonra bulurum. Ama görüşeceğiz. Bu istek üzerine olan bir şey değil mi? Neden çekiyorsunuz ya?" şeklinde ifadeler kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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