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Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 73 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Tokat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 73 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Tokat Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde skunk bulunduran tır durduruldu. Yüksek gerilim direklerinde gizlenmiş 73 kilo 552 gram skunk maddesi ele geçirilirken, iki şüpheli tutuklandı.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmada ark boynuzlarının arasında zulalanmış 73 kilo 552 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Batı illerine uyuşturucu sevkiyatı alınacağı bilgisine ulaşan Tokat polisi geçtiğimiz gün şüpheli olarak takip edilen tırı durdurdu. Kasada yapılan aramada yüksek gerilim direklerinde kullanılan art boynuzlarının arasında gizlenmiş 103 paket halinde 73 kilo 552 gram skunk maddesi ile geçirildi. B.E. ve A.T. isimli iki şüpheli "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçlaması ile gözaltına alındı. Şüpheliler tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli bakamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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