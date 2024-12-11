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Tokat'ta Uçurumdan Düşen Araçta 2 Kişi Kurtarıldı

Tokat'ta Uçurumdan Düşen Araçta 2 Kişi Kurtarıldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde park halindeyken hareket eden bir araç, 200 metrelik uçurumdan düştü. Araçtan sürünerek çıkan iki kişi, yanmaktan kurtuldu. Yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta yaklaşık 200 metrelik uçurumdan düşen araçtaki bir kişi sürünerek yanmaktan son anda kurtuldu. Yaralının araçtan çıkmasının hemen ardından otomobil alev aldı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesi Alacabal Mahallesi yolu üzerindeki Tepe mevkiinde, park halindeyken hareket ederek 200 metre yükseklikten aşağıya uçan araçtaki 2 kişi ölümden döndü. Araç içerisinde bulunan S.G., kazanın hemen ardından kendi imkanlarıyla araçtan çıkıp çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Araçta sıkışan diğer kişi O.M. ise bacağından ağır yaralanmasına rağmen sürünerek araçtan uzaklaşmayı başardı. Kısa bir süre sonra araç alev aldı. Olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Hastaneye kaldırılan O.M.'nin bacağında kırık olduğu tespit edilirken, S.G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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