Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Münbiç'i terörden temizleyen operasyon İsrailli bakanı küplere bindirdi

Türkiye sınırında kaydedilen görüntü İsrailli bakanı küplere bindirdi

 Isparta'da askeri helikopter düştü! 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit

Askeri helikopter düştü: 1'i tuğgeneral 6 askerimiz şehit
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bir Audi'yi bana çok gördüler

"Bir Audi'yi bana çok gördüler"

Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü

Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesi Yeşilırmak'ta vatandaşlar tarafından suda bir erkek cesedi bulundu. Durumu fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, cesedi sudan çıkararak kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tokat Yeşilırmak'ta vatandaşlar suda bir erkek cesedi görüp, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ceset sudan çıkarılıp, kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü

SUDA ERKEK CESEDİ GÖRÜLDÜ

Tokat'ın Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü

Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan mesaj var
img

Galatasaray'ın yıldızlarından taraftarı yıkan haber
img

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Yusuf kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yusuf Ulus kaç yaşında, nereli? Artvin hava durumu 10 Aralık | Artvin'de kar var mı, hava nasıl olacak? Artvin 15 günlük hava Yemekteyiz Gülay kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gülay Arslan kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Cemile kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cemile Karagöz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Emel kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emel Dönmez kaç yaşında, nereli? 9 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 9 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 9 Aralık Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? POMEM başvuru ekranı! 12 bin personel alımı ne zaman? POMEM başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.