Tokat'ta tüyleri diken diken eden görüntü

Tokat Yeşilırmak'ta vatandaşlar suda bir erkek cesedi görüp, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ceset sudan çıkarılıp, kimlik tespiti için hastaneye kaldırıldı.

SUDA ERKEK CESEDİ GÖRÜLDÜ

Tokat'ın Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Celal Mahallesi mevkisinde vatandaşlar suda erkek cesedi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Erkek cesedi ırmaktan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yeri ekiplerinin çalışması sonucu ceset kimlik tespiti ve otopsi için Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.