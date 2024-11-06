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Tokat'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Tokat'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
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Tokat'ta D-180 karayolunda meydana gelen kazada, otomobilin traktöre çarpması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta traktör ve otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-180 karayolu Turhal ilçesi Şenyurt kavşağında meydana geldi. D.M. idaresindeki 60 AN 009 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen C.C. idaresindeki 60 AB 829 plakalı traktöre çarptı. Traktöre arkadan çarpan otomobil, kazanın etkisiyle takla atarak sürüklendi. Kaza sonucu otomobil ve traktörde bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Tokat ve Turhal Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapanırken araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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