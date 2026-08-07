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Niksar'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı

Niksar'da Traktör ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 5 Yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, Kumçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hafif ticari araç sürücüsü H.Ö. ile yolcular S.C., B.Ö. ve U.Ö. yaralanırken, traktör sürücüsü İ.A. ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde traktör ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Niksar ilçesi Kumçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. H.Ö. (34) idaresindeki Niksar'dan Tokat istikametine seyir halinde olan 34 VZK 06 plakalı hafif ticari araç, İ.A. (76) yönetimindeki 60 NH 847 plakalı traktör ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsünün yanı sıra S.C. (37), B.Ö. (29) U.Ö. (2) yaralandı. Kaza sonrası ikiye ayrılan traktörün sürücüsü İ.A ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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