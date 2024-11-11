Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Trafik Kazasında Bir Genç Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 19 yaşındaki Yunus Emre Ayten, 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Kaza, dönüş yapmak isteyen bir traktöre otomobilin çarpması sonucu gerçekleşti.

Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç, 4 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 4 gün önce Turhal ilçesi Şenyurt kavşağında meydana geldi. D.M. idaresindeki 60 AN 009 plakalı Volkswagen marka otomobil, kavşaktan dönüş yapmak isteyen C.C. idaresindeki 60 AB 829 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil sürüklendi. Kazada otomobil sürücüsü D.M. ile araçtaki D.D., Yunus Emre Ayten, F.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yunus Emre Ayten, kazadan 4 gün sonra tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi
Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü

Ev hapsi kararı ile serbest kalan Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır? 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca... Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Çelik kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Sergen kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Sergen Kurtuluş kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.