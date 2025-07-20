Tokat'ta Trafik Kazası: Araç Refüje Çarpıp Aydınlatma Direğine Vurdu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak hurdaya döndü.

Kaza, D-100 kara yolu Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erbaa istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan F.N. idaresindeki 60 ALL 278 plakalı Tofaş marka otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak ilk önce refüje, ardından da yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü F.N. yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT