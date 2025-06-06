Tokat'ta Trafik Kazası: 5 Yaralı

Tokat'ın Artova ilçesine bağlı Gümüşyurt köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Gece saatlerinde yaşanan kazada iddiaya göre Artova'dan Zile istikametine seyir halinde olan Ç.C. yönetimindeki 07 AVP 289 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tokat'taki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. - TOKAT