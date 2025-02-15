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Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil devrildi. Kazada 1'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, V.V. idaresindeki 25 BA 625 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunun Irmak köyü yakınlarında bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, Reşadiye Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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