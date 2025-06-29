Tokat'ta Trafik Kazası, 4 Kişi Yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobil yol kenarına savrularak şarampole yuvarlandı.

Edinilen bilgilere göre, S. S. idaresindeki 06 YDD 40 olan Volkswagen marka otomobilin sürücüsü, Musapınarı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarından çıkarak ağaçlık alanda durabildi. Kazada şoför ile otomobilde bulunan F. S., E. S. ve Z. S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT