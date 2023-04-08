Tokat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çiftliğin kapısına çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken 3 koyun ve 1 kuzu da telef oldu.

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün çiftliğin kapısına çarpması sonucu 3 kişi yaralanırken 3 koyun ve 1 kuzu da telef oldu.

Kaza, Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı mevkiinde gerçekleşti. F.A. (22) kontrolündeki 60 FA 179 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan çiftliğin tel örgülerine ardından kapısına çarparak durabildi. Çiftliğin bahçesinde bulunan 3 koyun ve 1 kuzu aracın çarpmasıyla telef olurken araçta bulunan F.A.(22), F.A. ve Y.A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT