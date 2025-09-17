Haberler

Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir minibüsün yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Niksar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücü S.A. kontrolündeki minibüs, Güvenli köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü S.A. ile yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
