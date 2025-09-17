Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre sürücü S.A. kontrolündeki minibüs, Güvenli köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü S.A. ile yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT