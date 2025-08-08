Tokat'ta Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk ise ağır yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza sonrası birçok ekip olay yerine sevk edildi.

Tokat'ın Zile ilçesi Karayün mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk da ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zile ilçesi Karayün mevkiinde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobillerde bulunan 2 çocuk ağır yaralı olarak Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
